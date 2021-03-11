США вводят новые ограничения для поставщиков Huawei
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Администрация Джо Байдена добавила новые ограничения для поставщиков Huawei. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
На этой неделе администрация Байдена внесла изменения в лицензии для компаний на продажу китайской Huawei Technologies Co Ltd, дополнительно ограничивая компанию в поставках продуктов, которые могут использоваться с устройствами 5G.
Изменения могут нарушить действующие контракты с Huawei на основе предыдущих лицензий, утвержденных для поставщиков, и они, возможно, больше не смогут выполнять их.
Представитель Министерства торговли США отказалась комментировать информацию, заявив, что информация о лицензировании подлежит конфиденциальности. Эти действия показывают, что администрация Байдена усиливает жесткую линию в отношении экспорта к Huawei, производителя телекоммуникационного оборудования, который рассматривается как угроза национальной безопасности.
Дополнительно
Начальные лицензии на экспорт были предоставлены Министерством торговли после того, как компания попала в черный список в 2019 году, ссылаясь на угрозу национальной безопасности.
Напомним
Министерство юстиции США обвинило китайскую компанию Huawei Technolohies в помощи Ирану в слежке за протестующими.