США вводять нові обмеження для постачальників Huawei
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Адміністрація Джо Байдена додала нові обмеження для постачальників Huawei. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Цього тижня адміністрація Байдена внесла зміни до ліцензії для компаній на продаж китайської Huawei Technologies Co Ltd, додатково обмежуючи компанію в постачанні продуктів, які можуть використовуватися з пристроями 5G.
Зміни можуть порушити діючі контракти з Huawei на основі попередніх ліцензій, затверджених для постачальників, і вони, можливо, більше не зможуть виконувати їх.
Представник Міністерства торгівлі США відмовилася коментувати інформацію, заявивши, що інформація про ліцензування підлягає конфіденційності. Ці дії показують, що адміністрація Байдена посилює жорстку лінію щодо експорту до Huawei, виробника телекомунікаційного обладнання, який розглядається як загроза національній безпеці.
Додатково
Початкові ліцензії на експорт були надані Міністерством торгівлі після того, як компанія потрапила в чорний список у 2019 році, посилаючись на загрозу національній безпеці.
Нагадаємо
Міністерство юстиції США звинуватило китайську компанію Huawei Technolohies у допомозі Ірану в стеженні за протестувальниками.