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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США ввели визовые санкции в отношении российских чиновников, которые причастны к депортации украинских детей.

США ввели визовые санкции в отношении российских чиновников, которые причастны к депортации украинских детей.

Киев  •  УНН

 • 2981 просмотра

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Госдеп США ввел визовые ограничения в отношении 5 российских чиновников из-за принудительной депортации украинских детей. россия незаконно вывезла тысячи детей, меняя их идентичность и подвергая пророссийской пропаганде.

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки вводит визовые ограничения в отношении пяти российских чиновников, которые причастны к принудительной депортации, перемещению и заключению украинских детей. Об этом говорится на официальном сайте Госдепа, пишет УНН.

 Детали

Отмечается, что многим из этих детей изменили идентичность и скрыли их происхождение. Также они подверглись пророссийской пропаганде и милитаризации или были усыновлены российскими семьями. 

Кремлевские власти создали множество препятствий для возвращения этих детей в Украину. Постоянное пренебрежение Россией своими международно-правовыми обязательствами по предоставлению информации о местонахождении этих детей делает их безопасное возвращение почти невозможным

- говорится в сообщении.

В Госдепе отметили, что с начала полномасштабного вторжения Россия незаконно вывезла тысячи украинских детей.  Их депортация - "целенаправленная" и "систематическая", подчеркнули в ведомстве.

Соединенные Штаты будут продолжать использовать все имеющиеся инструменты, чтобы помочь Украине в ее усилиях найти и вернуть своих незаконно перемещенных или депортированных детей. Кроме того, мы будем продолжать содействовать правосудию для жертв и привлечению к ответственности тех, кто причастен к нарушениям прав человека в России,

- добавили в Государственном департаменте США.

Напомним

Йельский университет обнаружил доказательства использования самолетов администрации Путина для депортации украинских детей. Исследование отследило 314 депортированных детей, из которых 148 внесены в базы усыновления рф.

рф имеет около 50 программ для манипуляции сознанием украинских детей - ГУР23 нояб. 2024, 12:33 • 22439 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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