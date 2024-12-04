США ввели визовые санкции в отношении российских чиновников, которые причастны к депортации украинских детей.

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки вводит визовые ограничения в отношении пяти российских чиновников, которые причастны к принудительной депортации, перемещению и заключению украинских детей. Об этом говорится на официальном сайте Госдепа, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что многим из этих детей изменили идентичность и скрыли их происхождение. Также они подверглись пророссийской пропаганде и милитаризации или были усыновлены российскими семьями.

Кремлевские власти создали множество препятствий для возвращения этих детей в Украину. Постоянное пренебрежение Россией своими международно-правовыми обязательствами по предоставлению информации о местонахождении этих детей делает их безопасное возвращение почти невозможным

В Госдепе отметили, что с начала полномасштабного вторжения Россия незаконно вывезла тысячи украинских детей. Их депортация - "целенаправленная" и "систематическая", подчеркнули в ведомстве.

Соединенные Штаты будут продолжать использовать все имеющиеся инструменты, чтобы помочь Украине в ее усилиях найти и вернуть своих незаконно перемещенных или депортированных детей. Кроме того, мы будем продолжать содействовать правосудию для жертв и привлечению к ответственности тех, кто причастен к нарушениям прав человека в России,