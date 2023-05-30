США ввели санкции против основных финансовых посредников Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Министерство финансов США объявило против двух сирийских денежных компаний и союзников Хезболлы и Корпуса стражей исламской революции-Силы Кодс (IRGC-QF) за тайную помощь режиму Башара Асада в сохранении доступа к международной финансовой системе в нарушение международных санкций, сообщает Reuters, пишет УНН.
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«Любое иностранное лицо, которое сознательно оказывает значительную финансовую, материальную или технологическую поддержку правительству Сирии или участвует в значительной операции с ним, рискует попасть под санкции США», – государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Санкции основаны на широких усилиях лишить Хезболлу и Иран финансовых ресурсов, которые используются для поддержки злонамеренной деятельности в регионе, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в отдельном заявлении.
Детали
Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложило санкции на биржу Al-Fadel Exchange со штаб-квартирой в Дамаске, которая с 2021 года осуществила переводы миллионов долларов на счета в Центральном банке Сирии, определенном США.
США также наложили санкции на компанию Al-Adham Exchange Company со штаб-квартирой в Дамаске, которая с 2021 года способствовала переводам миллионов долларов на счета в Центральном банке Сирии, которые непосредственно приносят пользу правительству Сирии и Асаду.
OFAC также определяет трех братьев, Фаделя Маруфа Балви, Мути Маруфа Балви и Мухаммада Маруфа Балви, которые владеют и управляют Al-Fadel Exchange.
Братья были единственными лицами, уполномоченными Центральным банком Сирии работать от имени Хезболлы. Фадель Балви и Мухаммад Балви переместили миллиарды сирийских фунтов в пределах Сирии в 2022 году от имени сирийского правительства, сообщает Агентство.
По состоянию на конец 2022 года Al-Adham Exchange Company регулярно переводила деньги за границу для Центрального банка Сирии.