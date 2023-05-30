США ввели санкції проти основних фінансових посередників Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Міністерство фінансів США оголосило проти двох сирійських грошових компаній і союзників Хезболли та Корпусу вартових ісламської революції-Сили Кодс (IRGC-QF) за таємну допомогу режиму Башара Асада у збереженні доступу до міжнародної фінансової системи в порушення міжнародних санкцій, повідомляє Reuters, пише УНН.
Цитата
«Будь-яка іноземна особа, яка свідомо надає значну фінансову, матеріальну чи технологічну підтримку уряду Сирії або бере участь у значній операції з ним, ризикує потрапити під санкції США», – державний секретар США Ентоні Блінкен.
Санкції базуються на широких зусиллях позбавити Хезболлу та Іран фінансових ресурсів, які використовуються для підтримки зловмисної діяльності в регіоні, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в окремій заяві.
Деталі
Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) наклало санкції на біржу Al-Fadel Exchange зі штаб-квартирою в Дамаску, яка з 2021 року здійснила перекази мільйонів доларів на рахунки в Центральному банку Сирії, визначеному США.
США також наклали санкції на компанію Al-Adham Exchange Company зі штаб-квартирою в Дамаску, яка з 2021 року сприяла переказам мільйонів доларів на рахунки в Центральному банку Сирії, які безпосередньо приносять користь уряду Сирії та Асаду.
OFAC також визначає трьох братів, Фаделя Маруфа Балві, Муті Маруфа Балві та Мухаммада Ма'руфа Балві, які володіють і керують Al-Fadel Exchange.
Брати були єдиними особами, уповноваженими Центральним банком Сирії працювати від імені Хезболли. Фадель Балві та Мухаммад Балві перемістили мільярди сирійських фунтів у межах Сирії у 2022 році від імені сирійського уряду, повідомляє Агентство.
Станом на кінець 2022 року Al-Adham Exchange Company регулярно переводила гроші за кордон для Центрального банку Сирії.