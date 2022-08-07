США примут участие в военных учениях вблизи спорной границы Индии с Китаем
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Соединенные Штаты примут участие в совместных военных учениях с Индией менее чем в 100 километрах от спорной границы южноазиатской страны с Китаем. Об этом рассказал старший офицер индийской армии для CNN, передает УНН.
Детали
Старший офицер индийской армии рассказал CNN, что совместные учения пройдут в середине октября на высоте более 3 км в Ауле. Они будут сосредоточены на подготовке к высотной войне. Отношения между Индией и Китаем обострились после кровавого столкновения между их военными в Гималаях в июне 2020 года, в результате чего погибли по меньшей мере 20 индийских и четыре китайских солдата.
Любые военные провокации между Индией и Китаем могут иметь серьезные последствия, ведь обе страны имеют ядерное оружие, отмечает CNN.
Во время визита в Индию командующий Тихоокеанской армией США генерал Чарльз Флинн назвал наращивание военной силы Китая у спорной границы "тревожным".
Напомним
В Тайване заявили, что китайские самолеты и корабли провели репетицию атаки на остров.