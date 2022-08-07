США візьмуть участь у військових навчаннях поблизу спірного кордону Індії з Китаєм

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Старший офіцер індійської армії розповів CNN, що спільні навчання пройдуть у середині жовтня на висоті більш як 3 км в Аулі. Вони будуть зосереджені на підготовці до висотної війни. Відносини між Індією і Китаєм загострилися після кривавого зіткнення між їхніми військовими в Гімалаях у червні 2020 року, внаслідок чого загинуло щонайменше 20 індійських і чотири китайських солдати.

Будь-які військові провокації між Індією та Китаєм можуть мати серйозні наслідки, адже обидві країни мають ядерну зброю, зазначає CNN.

Під час цьогорічного візиту до Індії командувач Тихоокеанської армії США генерал Чарльз Флінн назвав нарощування військової сили Китаю біля спірного кордону "тривожним".

Нагадаємо

У Тайвані заявили, що китайські літаки та кораблі провели репетицію атаки на острів.