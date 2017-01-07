США решили дислоцировать больше военных на юге Афганистана
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Корпус морской пехоты США анонсировал, что весной разместит около 300 своих военнослужащих на юге Афганистана в рамках миссии НАТО для обучения афганских силовых структур, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Как отмечается, эти войска будут размещены в провинции Гильменд, где в последние месяцы идут ожесточенные бои между афганскими правительственными силами и боевиками исламистского движения "Талибан".
Сейчас талибы, которые в последнее время заметно расширили захваченную ими часть территории Афганистана, контролируют почти всю эту провинцию, где широко выращивается опийный мак, правительственные силы удерживают по сути только ее центр, город Лашкар-Гах.
После вывода из Афганистана большей части международных сил под руководством НАТО там по двухсторонней договоренности находится почти 10 000 американских военных, официально в небоевых ролях, преимущественно как советники и инструкторы.