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США решили дислоцировать больше военных на юге Афганистана

США решили дислоцировать больше военных на юге Афганистана

Киев • УНН

 • 7225 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Корпус морской пехоты США анонсировал, что весной разместит около 300 своих военнослужащих на юге Афганистана в рамках миссии НАТО для обучения афганских силовых структур, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Как отмечается, эти войска будут размещены в провинции Гильменд, где в последние месяцы идут ожесточенные бои между афганскими правительственными силами и боевиками исламистского движения "Талибан".

Сейчас талибы, которые в последнее время заметно расширили захваченную ими часть территории Афганистана, контролируют почти всю эту провинцию, где широко выращивается опийный мак, правительственные силы удерживают по сути только ее центр, город Лашкар-Гах.

После вывода из Афганистана большей части международных сил под руководством НАТО там по двухсторонней договоренности находится почти 10 000 американских военных, официально в небоевых ролях, преимущественно как советники и инструкторы.

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