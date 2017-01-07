США вирішили дислокувати більше військових на півдні Афганістану

Як зазначається, ці війська будуть розміщені у провінції Гельманд, де останніми місяцями йдуть запеклі бої між афганськими урядовими силами й бойовиками ісламістського руху "Талібан".

Нині таліби, які останнім часом помітно розширили захоплену ними частину території Афганістану, контролюють майже всю цю провінцію, де широко вирощується опійний мак, урядові сили утримують по суті тільки її центр, місто Лашкар-Гах.

Після виведення з Афганістану більшої частини міжнародних сил під проводом НАТО там за двосторонньою домовленістю далі перебуває майже 10 тисяч американських військових, офіційно в небойових ролях, переважно як радники й інструктори.