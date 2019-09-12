США выделят Украине около 140 млн долларов военной помощи - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Администрация США приняла решение предоставить Украине военную помощь в размере приблизительно 140 млн долларов США по итогам пересмотра таких программ. Об этом сообщил в четверг на встрече с журналистами помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.
“Счастлив сказать, и ТАСС получает срочную новость, как и остальные (присутствующие — ред.), что мы направили официальное уведомление относительно наших счетов, из которых производится выделение помощи в сфере безопасности Украине. Я говорю в целом о примерно 140 млн долларов в качестве содействия в области безопасности Украине”, — заявил сотрудник внешнеполитического ведомства США.
Напомним, речь изначально шла о помощи Киеву в размере 250 млн долларов, которую конгресс США одобрил в июне в рамках Инициативы о поддержке безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative).
Предполагалось, что средства будут выделены до конца текущего финансового года, то есть до 30 сентября. Однако в конце августа телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Трамп планирует заморозить эту помощь.