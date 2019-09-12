США виділять Україні близько 140 млн доларів військової допомоги - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Адміністрація США прийняла рішення надати Україні військову допомогу в розмірі приблизно 140 млн доларів США за підсумками перегляду таких програм. Про це повідомив у четвер на зустрічі з журналістами помічник держсекретаря США з військово-політичних справах Кларк Купер, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Щасливий сказати, і ТАСС отримує термінову новину, як і інші (присутні — ред.), що ми направили офіційне повідомлення щодо наших рахунків, з яких виробляється виділення допомоги в сфері безпеки Україні. Я говорю в цілому про приблизно 140 млн доларів в якості сприяння в області безпеки України”, — заявив співробітник зовнішньополітичного відомства США.
Нагадаємо, мова спочатку йшла про допомогу Києву в розмірі 250 млн доларів, яку конгрес США схвалив у червні в рамках Ініціативи про підтримку безпеки України (Ukraine Security Assistance Initiative).
Передбачалося, що кошти будуть виділені до кінця поточного фінансового року, тобто до 30 вересня. Однак в кінці серпня телеканал CNN з посиланням на свої джерела повідомив, що Трамп планує заморозити цю допомогу.