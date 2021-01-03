США и Канада стали заключительными полуфиналистами молодежного чемпионата мира по хоккею
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В Эдмонтоне (Канада) на стадионе "Роджерс Плейс" состоялись заключительные поединки в рамках 1/4 финала молодежного чемпионата мира по хоккею, передает УНН.
Сборная Канады игроков до 20 лет продолжила доминировать на чемпионате и в поединке против сверстников из Чехии - 3:0. Шайбы забрасывали Козенс, Байрам, Макмайкл.
Эта победа стала для "кленовых" 5-й подряд на данном турнире.
Также сборная США не имела должного сопротивления в игре со словаками - 5:2. В составе Соединенных Штатов забили Артур Калыев, Джон Фариначчи (дубль), Коул Кофилд и Мэттью Бенирс.
Отметим, что в полуфинале американская сборная будет противостоять Финляндии, а Канада встретится с Россией.