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В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР
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США та Канада стали заключними півфіналістами молодіжного чемпіонату світу з хокею

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. В Едмонтоні (Канада) на стадіоні "Роджерс Плейс" відбулися заключні поєдинки в рамках 1/4 фіналу молодіжного чемпіонату світу з хокею, передає УНН.

США та Канада стали заключними півфіналістами молодіжного чемпіонату світу з хокею

Збірна Канади гравців віком до 20-ти років продовжила домінувати на чемпіонаті і в поєдинку проти однолітків із Чехії – 3:0. Шайби закидали Козенс, Байрам, Макмайкл.

Ця перемога стала для "кленових" 5-ю поспіль на даному турнірі.

Також збірна США не мала належного опору у грі зі словаками – 5:2. У складі Сполучених Штатів забили Артур Калієв, Джон Фаріначчі (дубль), Коул Кофілд і Меттью Бенірс.

Зазначимо, що у півфіналі американська збірна протистоятиме Фінляндії, а Канада зустрінеться із Росіє.

Українські Національні Новини

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