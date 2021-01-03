США та Канада стали заключними півфіналістами молодіжного чемпіонату світу з хокею

Збірна Канади гравців віком до 20-ти років продовжила домінувати на чемпіонаті і в поєдинку проти однолітків із Чехії – 3:0. Шайби закидали Козенс, Байрам, Макмайкл.

Ця перемога стала для "кленових" 5-ю поспіль на даному турнірі.

Також збірна США не мала належного опору у грі зі словаками – 5:2. У складі Сполучених Штатів забили Артур Калієв, Джон Фаріначчі (дубль), Коул Кофілд і Меттью Бенірс.

Зазначимо, що у півфіналі американська збірна протистоятиме Фінляндії, а Канада зустрінеться із Росіє.