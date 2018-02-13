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10 марта, 17:10 • 95075 просмотра

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10 марта, 16:40 • 97498 просмотра

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10 марта, 15:15 • 111717 просмотра

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США следят за процессом выдворения Саакашвили из Украины - посол

США следят за процессом выдворения Саакашвили из Украины - посол

Киев  •  УНН

 • 13083 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Соединенные Штаты Америки внимательно следят за процессом выдворения экс-президента Грузии, экс-главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили из Украины в Польшу. Об этом заявил посол США в Грузии Ян Келли, передает УНН со ссылкой на Грузия Online.

"США внимательно следят за процессом выдворения Михеила Саакашвили из Украины в Польшу", - цитирует издание Я.Келли.

Посол также ответил на вопрос, какое влияние может оказать данный процесс на внутриполитическую ситуацию в Грузии.

"Наш приоритет заключается в том, чтобы Грузия была сильной, твердой и стабильной страной. Думаю, весь свой ресурс Грузия должна направить на достижение именно этой цели ради обеспечения благополучия своих граждан в будущем. Решения же по всем иным направлениям Грузия должна принимать самостоятельно, так как является независимым государством", - заявил дипломат.

Напомним, по данным Госпогранслужбы, 12 февраля М.Саакашвили вернули в ту страну, откуда он прибыл, нарушая украинское законодательство - Польшу.

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