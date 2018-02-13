США следят за процессом выдворения Саакашвили из Украины - посол
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Соединенные Штаты Америки внимательно следят за процессом выдворения экс-президента Грузии, экс-главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили из Украины в Польшу. Об этом заявил посол США в Грузии Ян Келли, передает УНН со ссылкой на Грузия Online.
"США внимательно следят за процессом выдворения Михеила Саакашвили из Украины в Польшу", - цитирует издание Я.Келли.
Посол также ответил на вопрос, какое влияние может оказать данный процесс на внутриполитическую ситуацию в Грузии.
"Наш приоритет заключается в том, чтобы Грузия была сильной, твердой и стабильной страной. Думаю, весь свой ресурс Грузия должна направить на достижение именно этой цели ради обеспечения благополучия своих граждан в будущем. Решения же по всем иным направлениям Грузия должна принимать самостоятельно, так как является независимым государством", - заявил дипломат.
Напомним, по данным Госпогранслужбы, 12 февраля М.Саакашвили вернули в ту страну, откуда он прибыл, нарушая украинское законодательство - Польшу.