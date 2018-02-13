США стежать за процесом видворення Саакашвілі з України - посол
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Сполучені Штати Америки уважно стежать за процесом видворення екс-президента Грузії, екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі з України в Польщу. Про це заявив посол США в Грузії Ян Келлі, передає УНН з посиланням на Грузія Online.
"США уважно стежать за процесом видворення Міхеіла Саакашвілі з України в Польщу", - цитує видання Я.Келлі.
Посол також відповів на запитання, як може вплинути цей процес на внутрішньополітичну ситуацію в Грузії.
"Наш пріоритет полягає в тому, щоб Грузія була сильною, твердою і стабільною країною. Думаю, весь свій ресурс Грузія повинна направити на досягнення саме цієї мети заради забезпечення добробуту своїх громадян в майбутньому. Рішення ж щодо всіх інших напрямків Грузія має приймати самостійно, оскільки є незалежною державою", - заявив дипломат.
Нагадаємо, за даними Державної прикордонної служби, 12 лютого М.Саакашвілі повернули в ту країну, звідки він прибув, порушуючи українське законодавство - Польщу.