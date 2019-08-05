США попытаются отговорить Турцию от новой операции против курдов в Сирии - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Администрация президента Дональда Трампа предпримет "отчаянную попытку" отговорить Турцию от начала новой военной операции в Сирии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.
Делегация высокопоставленных сотрудников Минобороны США в понедельник, 5 августа, проведет встречу с турками в Анкаре, где представит свое "итоговое предложение". Оно в том числе включает в себя идею провести совместную военную операцию для обеспечения безопасности на границе Турции и Сирии.
Предполагается, что в результате территория на 14 км в глубине Сирии и длиной в 140 км будет расчищена от курдов. WP отмечает, что Турция уже отказывалась от таких условий, настаивая на большем размере безопасной зоны и предпочитая контролировать ее самостоятельно.
Напомним, новая военная операция на севере Сирии пройдет в районе, контролируемом курдами восточнее Евфрата. Россия и США, чьи военные также присутствуют в Сирии, уже проинформированы о запланированной операции.
Отметим, что это наступление турецких войск на курдов в Сирии с начала войны будет третьим.