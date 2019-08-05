США спробують відмовити Туреччину від нової операції проти курдів в Сирії - ЗМІ

Делегація високопоставлених співробітників Міноборони США в понеділок, 5 серпня, проведе зустріч з турками в Анкарі, де представить свою "підсумкову пропозиція". Вона в тому числі включає в себе ідею провести спільну військову операцію для забезпечення безпеки на кордоні Туреччини та Сирії.

Передбачається, що в результаті територія на 14 км в глибині Сирії і довжиною в 140 км буде розчищена від курдів. WP зазначає, що Туреччина вже відмовлялася від таких умов, наполягаючи на більшому розмірі безпечної зони і вважаючи за краще контролювати її самостійно.

Нагадаємо, нова військова операція на півночі Сирії пройде у районі, контрольованому курдами на схід від Євфрату. Росія і США, чиї військові також присутні в Сирії, вже поінформовані щодо запланованої операції.

Зазначимо, що цей наступ турецьких військ на курдів в Сирії від початку війни буде третім.