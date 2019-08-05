США спробують відмовити Туреччину від нової операції проти курдів в Сирії - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Адміністрація президента Дональда Трампа зробить "відчайдушну спробу" відрадити Туреччину від початку нової військової операції в Сирії. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Washington Post.
Делегація високопоставлених співробітників Міноборони США в понеділок, 5 серпня, проведе зустріч з турками в Анкарі, де представить свою "підсумкову пропозиція". Вона в тому числі включає в себе ідею провести спільну військову операцію для забезпечення безпеки на кордоні Туреччини та Сирії.
Передбачається, що в результаті територія на 14 км в глибині Сирії і довжиною в 140 км буде розчищена від курдів. WP зазначає, що Туреччина вже відмовлялася від таких умов, наполягаючи на більшому розмірі безпечної зони і вважаючи за краще контролювати її самостійно.
Нагадаємо, нова військова операція на півночі Сирії пройде у районі, контрольованому курдами на схід від Євфрату. Росія і США, чиї військові також присутні в Сирії, вже поінформовані щодо запланованої операції.
Зазначимо, що цей наступ турецьких військ на курдів в Сирії від початку війни буде третім.