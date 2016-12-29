США сегодня могут объявить о новых санкциях против РФ - СМИ

Высокопоставленный представитель администрации сообщил, что они, вероятно, назовут людей, связанных с попытками Москвы взломать компьютерные системы Демократической партии перед президентскими выборами.

Также сообщается, что объявление о новых санкциях против России, судя по всему, будет сделано в четверг.

Официальные лица утверждают, что санкции, вероятно, будут направлены против руководителей крупнейшего разведывательного агентства России, которое, как они считают, стояло за кибератаками, направленными на то, чтобы помочь избранному президенту Дональду Трампу победить на выборах, и действовало с одобрения президента Владимира Путина.

Источники сообщили, что объявление будет содержать только публичные шаги, особенно экономические санкции. Что касается возможных скрытых операций, осуществляемых разведывательными ведомствами США, то о них вряд ли будет рассказано.

"В какой-то момент, когда мы начнем определенные действия, о которых мы сможем рассказать публично, мы так и сделаем", - заявил ранее Б.Обама.

Источник в правительстве США, который участвовал в обсуждении возможных мер, сообщил, что одним из вариантов действий может быть организация утечки материалов о российских чиновниках или действиях России, которые уже есть у США. При этом утечка должна "быть схожа с тем, что сделали русские, но так, чтобы это было невозможно доказать", сказал источник.

Другим вариантом могут стать новые экономические санкции против России. Однако США вряд ли пойдут на всеобъемлющее эмбарго в отношении России из-за опасений, что это может нанести ущерб экономике стран Западной Европы, заявил бывший высокопоставленный сотрудник госдепартамента, который работал над политикой санкций, Питер Харрелл.

Объявление будет сделано после нескольких месяцев дискуссий в Белом доме об оптимальной реакции, которая не перешла бы в полномасштабную кибервойну.

Однако бывший ведущий эксперт правительства и глава компании Invincea, работающей в сфере кибербезопасности, Ануп Гош заявил, что большая кибератака США против России связана с "огромным риском" мер, и он сомневается, что США смогут "подавить эту реакцию" .

Предвидя шаги США, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с заявлением: "Если в Вашингтоне действительно сделают новые враждебные шаги, то получат ответ. Это касается и любых действий против российских дипломатических представительств в США, которые немедленно срикошетят по американским дипломатам в России" .