США сьогодні можуть оголосити про нові санкції проти РФ - ЗМІ

Високопоставлений представник адміністрації повідомив, що вони, ймовірно, назвуть людей, пов'язаних зі спробами Москви зламати комп'ютерні системи Демократичної партії перед президентськими виборами.

Також повідомляється, що оголошення про нові санкції проти Росії, судячи з усього, буде зроблено в четвер.

Офіційні особи стверджують, що санкції, ймовірно, будуть спрямовані проти керівників найбільшого розвідувального агентства Росії, яке, як вони вважають, стояло за кібератаками, спрямованими на те, щоб допомогти обраному президенту Дональду Трампу перемогти на виборах, і діяло зі схвалення президента Володимира Путіна.

Джерела повідомили, що оголошення буде містити лише публічні кроки, особливо економічні санкції. Що стосується можливих прихованих операцій, які здійснюються розвідувальними відомствами США, то про них навряд чи буде розказано.

"У якийсь момент, коли ми почнемо певні дії, про які ми зможемо розповісти публічно, ми так і зробимо", - заявив раніше Б.Обама.

Джерело в уряді США, яке брало участь в обговоренні можливих заходів у відповідь, повідомило, що одним з варіантів дій може бути організація витоку матеріалів про російських чиновників або дії Росії, які вже є у США. При цьому витік повинен "бути схожим з тим, що зробили росіяни, але так, щоб це було неможливо довести", сказало джерело.

Іншим варіантом можуть стати нові економічні санкції проти Росії. Однак США навряд чи підуть на всеосяжне ембарго щодо Росії через побоювання, що це може завдати шкоди економіці країн Західної Європи, заявив колишній високопоставлений співробітник держдепартаменту, який працював над політикою санкцій, Пітер Харрелл.

Оголошення буде зроблене після декількох місяців дискусій в Білому домі про оптимальну реакцію, що не перейшла б у повномасштабну кібервійну.

Однак колишній провідний експерт уряду і голова компанії Invincea, що працює в сфері кібербезпеки, Ануп Гош заявив, що велика кібератака США проти Росії пов'язана з "величезним ризиком" заходів у відповідь, і він сумнівається, що США зможуть "придушити цю реакцію".

Передбачаючи кроки США, офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова виступила із заявою: "Якщо в Вашингтоні дійсно зроблять нові ворожі кроки, отримають відповідь. Це стосується і будь-яких дій проти російських дипломатичних представництв в США, які негайно зрикошетять по американських дипломатах в Росії".