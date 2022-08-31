США одобрили обновленные вакцины Pfizer и Moderna

Детали

Две обновленные бустерные прививки, направленные на обеспечение «лучшей защиты от Covid-19, вызванного вариантом Omicron», одобренные для людей в возрасте 12 лет и старше для прививки Pfizer и 18 лет и старше для Moderna, говорится в сообщении Управление санитарного наблюдения за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Это новое поколение вакцин против Covid нацелено как на исходный штамм коронавируса, так и на линии BA.4 и BA.5, подварианты Omicron, вызывающие большинство случаев заболевания в Соединенных Штатах и, по прогнозам FDA, они будут циркулировать в ближайшие месяцы.

Ранее этим летом министерство здравоохранения США объявило, что закупило 105 миллионов доз у Pfizer и 66 миллионов у Moderna для использования осенью и зимой.

Вакцины еще не были рекомендованы Центрами по контролю и профилактике заболеваний, национальным агентством по здравоохранению. Но CDC планирует созвать независимую группу экспертов в четверг для обсуждения обновлений.

Директор CDC Рошель Валенски будет отвечать за то, чтобы дать окончательный "зеленый" свет.

Новые версии вакцины могут быть доступны в Соединенных Штатах уже на следующей неделе.

Добавим

В отличие от вариантов Альфа и Дельта,которые со временем исчезли, Омикрон и его подварианты стали доминировать во всем мире в 2022 году.

Pfizer и Moderna также подали заявку на одобрение своих обновленных вакцин в Европейское агентство по лекарственным средствам.