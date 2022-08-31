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США схвалили оновлені вакцини Pfizer та Moderna

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Представники органів охорони здоров'я США в середу санкціонували оновлені вакцини проти Covid-19 від Moderna та Pfizer-BioNTech, які спеціально націлені на останні штами варіанта Omicron з метою запуску нової бустерної кампанії вакцинації. Про це пише AFP, передає УНН.

США схвалили оновлені вакцини Pfizer та Moderna

Деталі

Дві оновлені бустерні щеплення, спрямовані на забезпечення «кращого захисту від Covid-19, викликаного варіантом Omicron», схвалені для людей віком 12 років і старше для щеплення Pfizer та 18 років і старше для Moderna, йдеться у повідомленні Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA).

Це нове покоління вакцин проти Covid націлене як на вихідний штам коронавірусу, так і на лінії BA.4 і BA.5, підваріанти Omicron, які викликають більшість випадків захворювання в Сполучених Штатах і, за прогнозами FDA, циркулюватимуть у найближчі місяці.

Раніше цього літа міністерство охорони здоров'я США оголосило, що закупило 105 мільйонів доз у Pfizer і 66 мільйонів у Moderna для використання восени та взимку.

Вакцини ще не були рекомендовані Центрами контролю та профілактики захворювань, національним агентством з охорони здоров'я. Але CDC планує скликати незалежну групу експертів у четвер для обговорення оновлень.

Директор CDC Рошель Валенскі відповідатиме за те, щоб дати остаточне "зелене" світло.

Нові версії вакцини потенційно можуть бути доступні в Сполучених Штатах вже наступного тижня.

Додамо

На відміну від варіантів Альфа та Дельта, які згодом зникли, Омікрон та його підваріанти стали домінувати у всьому світі у 2022 році.

Pfizer та Moderna також подали заявку на схвалення своїх оновлених вакцин до Європейського агентства з лікарських засобів.

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