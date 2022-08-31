США схвалили оновлені вакцини Pfizer та Moderna
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Представники органів охорони здоров'я США в середу санкціонували оновлені вакцини проти Covid-19 від Moderna та Pfizer-BioNTech, які спеціально націлені на останні штами варіанта Omicron з метою запуску нової бустерної кампанії вакцинації. Про це пише AFP, передає УНН.
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Дві оновлені бустерні щеплення, спрямовані на забезпечення «кращого захисту від Covid-19, викликаного варіантом Omicron», схвалені для людей віком 12 років і старше для щеплення Pfizer та 18 років і старше для Moderna, йдеться у повідомленні Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA).
Це нове покоління вакцин проти Covid націлене як на вихідний штам коронавірусу, так і на лінії BA.4 і BA.5, підваріанти Omicron, які викликають більшість випадків захворювання в Сполучених Штатах і, за прогнозами FDA, циркулюватимуть у найближчі місяці.
Раніше цього літа міністерство охорони здоров'я США оголосило, що закупило 105 мільйонів доз у Pfizer і 66 мільйонів у Moderna для використання восени та взимку.
Вакцини ще не були рекомендовані Центрами контролю та профілактики захворювань, національним агентством з охорони здоров'я. Але CDC планує скликати незалежну групу експертів у четвер для обговорення оновлень.
Директор CDC Рошель Валенскі відповідатиме за те, щоб дати остаточне "зелене" світло.
Нові версії вакцини потенційно можуть бути доступні в Сполучених Штатах вже наступного тижня.
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На відміну від варіантів Альфа та Дельта, які згодом зникли, Омікрон та його підваріанти стали домінувати у всьому світі у 2022 році.
Pfizer та Moderna також подали заявку на схвалення своїх оновлених вакцин до Європейського агентства з лікарських засобів.