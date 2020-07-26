США отменит "крымские" санкции лишь тогда, когда Россия вернет Крым Украине - Волкер
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Соединенные Штаты Америки отменят "крымские" санкции против России только тогда, когда она вернет Крым Украине. Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины (2017-2019) Курт Волкер в интервью Крым.Реалии, передает УНН.
"Согласно политике и законодательству США, эти санкции будут отменены лишь тогда, когда Россия вернет Крым Украине. К этому времени санкции будут сохраняться. Конечно, всегда есть вероятность, что новая администрация или новый Конгресс решат что-то изменить, но я что-то очень сомневаюсь в этом. Думаю, учитывая поведение России никто не будет иметь ни настроения, ни желания снимать из России санкции. Они будут столько, сколько Россия незаконно будет оккупировать Крым", - рассказал Волкер.
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Напомним, Минфин США оштрафовал Amazon за поставки в оккупированный РФ Крым.