США отменит "крымские" санкции лишь тогда, когда Россия вернет Крым Украине - Волкер

"Согласно политике и законодательству США, эти санкции будут отменены лишь тогда, когда Россия вернет Крым Украине. К этому времени санкции будут сохраняться. Конечно, всегда есть вероятность, что новая администрация или новый Конгресс решат что-то изменить, но я что-то очень сомневаюсь в этом. Думаю, учитывая поведение России никто не будет иметь ни настроения, ни желания снимать из России санкции. Они будут столько, сколько Россия незаконно будет оккупировать Крым", - рассказал Волкер.

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Напомним, Минфин США оштрафовал Amazon за поставки в оккупированный РФ Крым.