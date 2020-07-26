США отменит "крымские" санкции лишь тогда, когда Россия вернет Крым Украине - Волкер

ukru
Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 98358 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 108284 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 113137 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 143930 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114243 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 137381 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103336 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102738 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105001 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102249 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сийярто после встречи с Рубио заявил о европейском заговоре против мирного плана Трампа по Украине

Сийярто после встречи с Рубио заявил о европейском заговоре против мирного плана Трампа по Украине

4 марта, 21:08 • 74201 просмотра
В Днепре прогремели взрывы

В Днепре прогремели взрывы

4 марта, 23:43 • 34337 просмотра
"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

01:24 • 58054 просмотра
Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

02:14 • 37496 просмотра
Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

02:45 • 46769 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 110088 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 143931 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 137381 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 389477 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 339998 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 74762 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 106521 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 134785 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 211899 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 238516 просмотра
Актуальное
США отменит "крымские" санкции лишь тогда, когда Россия вернет Крым Украине - Волкер

США отменит "крымские" санкции лишь тогда, когда Россия вернет Крым Украине - Волкер

Киев  •  УНН

 • 13964 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Соединенные Штаты Америки отменят "крымские" санкции против России только тогда, когда она вернет Крым Украине. Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины (2017-2019) Курт Волкер в интервью Крым.Реалии, передает УНН.

"Согласно политике и законодательству США, эти санкции будут отменены лишь тогда, когда Россия вернет Крым Украине. К этому времени санкции будут сохраняться. Конечно, всегда есть вероятность, что новая администрация или новый Конгресс решат что-то изменить, но я что-то очень сомневаюсь в этом. Думаю, учитывая поведение России никто не будет иметь ни настроения, ни желания снимать из России санкции. Они будут столько, сколько Россия незаконно будет оккупировать Крым", - рассказал Волкер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Волкер объяснил, ждать ли Украине нападения России из Крыма

Напомним, Минфин США оштрафовал Amazon за поставки в оккупированный РФ Крым.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы