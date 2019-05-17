США отменили льготный режим торговли с Турцией
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией, исключив ее из специального списка развивающихся стран. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
"Я пришел к выводу, что, учитывая ее уровень экономического развития, было бы целесообразным отменить с 17 мая 2019 года обозначение Турции в качестве развивающейся страны - бенефициара", - говорится в заявлении президента США.
В соответствии с этим Вашингтон также прекращает особый льготный режим торговли с Анкарой.
Напомним, Турция изучает очередной призыв США отсрочить приобретение российской зенитной ракетной системы С-400.