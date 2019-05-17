США отменили льготный режим торговли с Турцией

"Я пришел к выводу, что, учитывая ее уровень экономического развития, было бы целесообразным отменить с 17 мая 2019 года обозначение Турции в качестве развивающейся страны - бенефициара", - говорится в заявлении президента США.

В соответствии с этим Вашингтон также прекращает особый льготный режим торговли с Анкарой.

Напомним, Турция изучает очередной призыв США отсрочить приобретение российской зенитной ракетной системы С-400.