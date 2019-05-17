США скасували пільговий режим торгівлі з Туреччиною
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп скасував пільговий режим торгівлі з Туреччиною, виключивши її зі спеціального списку країн, що розвиваються. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Білого дому.
"Я прийшов до висновку, що, з огляду на її рівень економічного розвитку, було б доцільним скасувати з 17 травня 2019 року позначення Туреччини як країни, що розвивається - бенефіціара", - йдеться в заяві президента США.
Відповідно до цього Вашингтон також припиняє особливий пільговий режим торгівлі з Анкарою.
Нагадаємо, Туреччина вивчає черговий заклик США відстрочити придбання російської зенітної ракетної системи С-400.