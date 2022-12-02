США ищут на Ближнем Востоке NASAMS для Украины - Politico

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"На Ближнем Востоке развернут NASAMS, и некоторые наши союзники по НАТО и мы (США) фактически работаем с несколькими странами Ближнего Востока, которые сейчас используют NASAMS, и пытаемся направить их в Украину", - отметил он.

Детали

По словам Хейса, США планируют отправить передовые зенитно-ракетные системы в течение следующих трех-шести месяцев, а затем заполнит эти системы новыми NASAMS на Ближнем Востоке в течение следующих 24 месяцев. Он также сообщил, что переносить системы с Ближнего Востока быстрее, чем производить их в США. Договоренность о передаче этих систем ПВО Украине еще должна одобрить администрация американского президента Джо Байдена.

Напомним

США заключили контракт с компанией Raytheon Technologies на сумму 1,2 миллиарда долларов на шесть передовых ракетных систем класса "земля-воздух" (NASAMS) для Украины.