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США шукають на Близькому Сході NASAMS для України - Politico

США шукають на Близькому Сході NASAMS для України - Politico

Київ • УНН

 • 838817 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Сполучені Штати співпрацюють із країнами Близького Сходу, щоб перемістити кілька своїх систем протиповітряної оборони NASAMS в Україну, повідомив директор компанії Raytheon Technologies Грег Гейс, пише УНН з посиланням на Politico.

Цитата

"На Близькому Сході розгорнуто NASAMS, і деякі наші союзники по НАТО і ми (США) фактично працюємо з кількома країнами Близького Сходу, які зараз використовують NASAMS, і намагаємося спрямувати їх в Україну", - зазначив він.

Деталі

За словами Гейса, США планують відправити передові зенітно-ракетні системи протягом наступних трьох-шести місяців, а потім заповнити ці системи новими NASAMS на Близькому Сході протягом наступних 24 місяців. Він також повідомив, що переносити системи з Близького Сходу швидше, ніж виробляти їх у США. Домовленість про передачу цих систем ППО Україні ще має схвалити адміністрація американського президента Джо Байдена. 

Нагадаємо

США уклали контракт з компанією Raytheon Technologies на суму 1,2 мільярда доларів на шість передових ракетних систем класу "земля-повітря" (NASAMS) для України.

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