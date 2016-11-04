США расширят присутствие сил безопасности в общественных местах перед выборами
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Власти США по-прежнему обеспокоены возможностью экстремистских атак перед президентскими выборами и увеличат присутствие сил безопасности в общественных местах, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Наша обеспокоенность возможностью проведения экстремистами атак внутри США не снизилась. Общественности следует ожидать увеличения присутствия правоохранительных органов и сил безопасности в общественных местах ", - сообщили в Министерстве национальной безопасности США.
Отметим, что ранее полицейское управление Нью-Йорка сообщил, что власти мегаполиса предупреждена федеральными органами об угрозе возможных террористических вылазок накануне выборов, которые пройдут 8 ноября.
"Мы находимся в курсе данной информации и взаимодействуем с ФБР", - отмечается в сообщении.
Также перед выборами на ключевых объектах нью-йоркской инфраструктуры, включая аэропорты, должны усилить меры безопасности. Кроме того, на улицы города будут выведены дополнительные полицейские патрули.
Как сообщал УНН, по данным социологического опроса Хиллари Клинтон опережает Дональда Трампа на 3%.