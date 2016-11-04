США розширять присутність сил безпеки в громадських місцях перед виборами
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Влада США як і раніше стурбовані можливістю екстремістських атак перед президентськими виборами і збільшать присутність сил безпеки в громадських місцях, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Наша стурбованість можливістю проведення екстремістами атак всередині США не знизилася. Громадськості слід очікувати збільшення присутності правоохоронних органів і сил безпеки в громадських місцях”, — повідомили в Міністерстві національної безпеки США.
Зазначимо, що раніше поліцейське управління Нью-Йорка повідомило, що влада мегаполісу попереджена федеральними органами про загрозу можливих терористичних вилазок напередодні виборів, які пройдуть 8 листопада.
“Ми перебуваємо в курсі даної інформації і взаємодіємо з ФБР”, — наголошується в повідомленні.
Також перед виборами на ключових об’єктах нью-йоркської інфраструктури, включаючи аеропорти, мають посилити заходи безпеки. Крім того, на вулиці міста будуть виведені додаткові поліцейські патрулі.
Як повідомляв УНН, за даними соціологічного опитування Хілларі Клінтон випереджає Дональда Трампа на 3%.