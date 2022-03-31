США расширили санкции против рф
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Соединенные Штаты ввели новые санкции, связанные с россией, против 13 физических и 21 юридического лиц, сообщает Министерство финансов США на своем сайте в четверг, пишет УНН.
Детали
В отношении некоторых лиц и организаций санкции ввели в рамках исполнительного распоряжения (ЕО) 14024 от 15 апреля 2021 года ("Блокирование имущества в связи с установленной вредоносной зарубежной деятельностью правительства российской федерации"), согласно которому налагаются экономические санкции.
Так, Минфин США внес в санкционный список, в частности предприятия "Сертал", "Серния инжиниринг", НИИ "Вектор", АО "Микрон" и "Т-Платформы".
Дополнение
Запад последовательно вводит санкции против рф за ее вторжение в Украину.