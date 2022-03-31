США расширили санкции против рф

Детали

В отношении некоторых лиц и организаций санкции ввели в рамках исполнительного распоряжения (ЕО) 14024 от 15 апреля 2021 года ("Блокирование имущества в связи с установленной вредоносной зарубежной деятельностью правительства российской федерации"), согласно которому налагаются экономические санкции.

Так, Минфин США внес в санкционный список, в частности предприятия "Сертал", "Серния инжиниринг", НИИ "Вектор", АО "Микрон" и "Т-Платформы".

Дополнение

Запад последовательно вводит санкции против рф за ее вторжение в Украину.