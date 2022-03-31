США розширили санкції проти рф
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Сполучені Штати ввели нові санкції, пов'язані з росією, проти 13 фізичних і 21 юридичної осіб, повідомляє Міністерство фінансів США на своєму сайті в четвер, пише УНН.
Деталі
Щодо деяких осіб та організацій санкції ввели в межах виконавчого розпорядження (ЕО) 14024 від 15 квітня 2021 року ("Блокування майна у зв'язку з певною шкідливою закордонною діяльністю уряду російської федерації"), згідно з яким накладаються економічні санкції.
Так, Мінфін США вніс до санкційного списку зокрема підприємства "Сертал", "Серния инжиниринг", НДІ "Вектор", АТ "Микрон" и "Т-Платформы".
Доповнення
Захід послідовно вводить санкцї проти рф за її вторгнення в Україну.