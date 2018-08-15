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США расширили санкции против КНДР: в список попала российская компания

Киев • УНН

 • 9630 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Соединенные Штаты Америки расширили санкции против КНДР, добавив к санкционному списку одно физическое лицо и три организации, в том числе российскую морскую транспортную компанию "Профинет" и ее гендиректора Василия Колчанова. Об этом сообщает Министерство финансов США, передает УНН.

США расширили санкции против КНДР: в список попала российская компания

Как отмечается, российская компания "Профинет" предоставляла портовые услуги не менее шести раз для судов под флагом КНДР, в которых перевозили тысячи тонн нефтепродуктов. Генеральный директор Василий Колчанов, сообщает американское ведомство, "лично принимал участие в сделках, связанных с Северной Кореей и напрямую взаимодействовал с представителями Северной Кореи в России".

Также в санкционный список попала китайская компания Dalian Sun Moon Star International и сингапурская SimSMS, которые, по данным Минфина США, вместе помогали поставлять в КНДР незаконную продукцию.

Как сообщал УНН, новый законопроект Сената США предусматривает санкции против энергетического сектора РФ.

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