США расширили санкции против КНДР: в список попала российская компания
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Соединенные Штаты Америки расширили санкции против КНДР, добавив к санкционному списку одно физическое лицо и три организации, в том числе российскую морскую транспортную компанию "Профинет" и ее гендиректора Василия Колчанова. Об этом сообщает Министерство финансов США, передает УНН.
Как отмечается, российская компания "Профинет" предоставляла портовые услуги не менее шести раз для судов под флагом КНДР, в которых перевозили тысячи тонн нефтепродуктов. Генеральный директор Василий Колчанов, сообщает американское ведомство, "лично принимал участие в сделках, связанных с Северной Кореей и напрямую взаимодействовал с представителями Северной Кореи в России".
Также в санкционный список попала китайская компания Dalian Sun Moon Star International и сингапурская SimSMS, которые, по данным Минфина США, вместе помогали поставлять в КНДР незаконную продукцию.
Как сообщал УНН, новый законопроект Сената США предусматривает санкции против энергетического сектора РФ.