США розширили санкції проти КНДР: до списку потрапила російська компанія
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Сполучені Штати Америки розширили санкції проти КНДР, додавши до підсанкційного списку одну фізичну особу і трьох організацій, зокрема російську морську транспортну компанію "Профінет" та її гендиректора Василя Колчанова. Про це повідомляє Міністерство фінансів США, передає УНН.
Як зазначається, російська компанія "Профінет" надавала портові послуги щонайменше шість разів для суден під прапором КНДР, в яких перевозили тисячі тонн нафтопродуктів. Генеральний директор Василь Колчанов, повідомляє американське відомства, "особисто брав участь в угодах, пов'язаних з Північною Кореєю і напряму взаємодіяв з представниками Північної Кореї в Росії".
Також до санкційного списку потрапила китайська компанія Dalian Sun Moon Star International і сингапурська SimSMS, які, за даними Мінфіну США, разом допомагали постачати до КНДР незаконну продукцію.
Як повідомляв УНН, новий законопроект Сенату США передбачає санкції проти енергетичного сектора РФ.