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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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США розширили санкції проти КНДР: до списку потрапила російська компанія

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Сполучені Штати Америки розширили санкції проти КНДР, додавши до підсанкційного списку одну фізичну особу і трьох організацій, зокрема російську морську транспортну компанію "Профінет" та її гендиректора Василя Колчанова. Про це повідомляє Міністерство фінансів США, передає УНН.

США розширили санкції проти КНДР: до списку потрапила російська компанія

Як зазначається, російська компанія "Профінет" надавала портові послуги щонайменше шість разів для суден під прапором КНДР, в яких перевозили тисячі тонн нафтопродуктів. Генеральний директор Василь Колчанов, повідомляє американське відомства, "особисто брав участь в угодах, пов'язаних з Північною Кореєю і напряму взаємодіяв з представниками Північної Кореї в Росії".

Також до санкційного списку потрапила китайська компанія Dalian Sun Moon Star International і сингапурська SimSMS, які, за даними Мінфіну США, разом допомагали постачати до КНДР незаконну продукцію.

Як повідомляв УНН, новий законопроект Сенату США передбачає санкції проти енергетичного сектора РФ.

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