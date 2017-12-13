США предлагают сократить бюджет ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В США выдвинули предложение сократить бюджет Организации Объединенных Наций (ООН) еще на 250 млн долл, что составляет 5% от общего бюджета организации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AFP.
По информации агентства дипломаты из США озвучили предложение сократить бюджет ООН на 2018 - 19 гг. Еще на 250 млн долларов дополнительно к предложенному ранее Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерреш сокращению на 200 млн долларов до 5,4 млрд долл.
В ООН есть те, кто считают, что достичь такого сокращения практически не возможно и в случае принятия такого решения придется сократить политические миссии организации в Ливии и Афганистане, а также расходы на организацию по правам палестинцев и услуги связи.
О необходимости поиска дополнительных 170 млн долларов говорят и представители Европейского Союза.
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Сейчас проект бюджета ООН на последующие годы направлен Генеральной Ассамблеи. Ожидается, что он будет принят до конца декабря.
Следует заметить, что США крупнейший финансовый партнер ООН - страна обеспечивает 22% финансовых поступлений.
Однако следует оотметить, что под давлением президента США Дональда Трампа бюджет ООН на проведение миротворческих операций уже был сокращен.
Напомним, бюджет ООН формируется из взносов стран-членов, доля которых зависит от среднего показателя ВВП за десятилетний период с учетом дохода на душу населения и внешней задолженности. Всего в штате ООН работает 40 тыс. человек, набираемых по всему миру.