США пропонують скоротити бюджет ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. У США висунули пропозицію скоротити бюджет Організації Об'єднаних Націй (ООН) ще на 250 млн дол, що становить 5% від загального бюджету організації. Про це УНН повідомляє з посиланням на AFP.
За інформацією агентства дипломати з США озвучили пропозицію скоротити бюджет ООН на 2018 – 19 рр. ще на 250 млн доларів додатково до запропонованого раніше Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутерреш скорочення на 200 млн доларів до 5,4 млрд дол.
В ООН є ті, хто вважають, що досягти такого скорочення практично не можливо і у разі ухвалення такого рішення доведеться скоротити політичні місії організації в Лівії та Афганістані, також видатки на організацію з прав палестинців і послуги зв'язку.
Про необхідність пошуку додаткових 170 млн доларів говорять і представники Європейського Союзу.
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Наразі проект бюджету ООН на наступні роки спрямований Генеральної Асамблеї. Очікується, що він буде прийнятий до кінця грудня.
Слід зауважити, що США найбільший фінансовий партнер ООН – країна забезпечує 22% фінансових надходжень. Однак слід зауважити, що під тиском президента США Дональда Трампа бюджет ООН на проведення миротворчих операцій вже був скорочений.
Нагадаємо, бюджет ООН формується з внесків країн-членів, частка яких залежить від середнього показника ВВП на десятирічний період з урахуванням доходу на душу населення і зовнішньої заборгованості. Всього у штаті ООН працює 40 тисяч осіб, які набираються по всьому світу.