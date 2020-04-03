США продали медоборудование и десятки миллионов масок в КНР перед началом вспышки коронавируса - СМИ

"США экспортировали миллионы масок и вентиляторов накануне коронавирусного кризиса. Американский экспорт хирургических масок, аппаратов искусственной вентиляции легких и других средств индивидуальной защиты в Китай вырос в январе и феврале, когда коронавирус сеял хаос в стране, где он начался", - сообщили в СМИ.

Сообщается, что американские компании продали в Китай масок на сумму в 17,5 млн долларов, защитных костюмов на более чем 13,6 млн долларов и аппаратов для вентиляции легких на 27,2 миллиона долларов. Эти показатели самые высокие за последнее десятилетие.

Также отмечается, что сегодня некоторые медработники в США вынуждены повторно использовать те же маски или работать без них, поскольку в стране нехватка средств защиты, а также аппаратов ИВЛ.

"По розничной цене примерно в 50 центов за маску - цена, вероятно, выше, чем за нее платили оптовые покупатели, означает, что более 31,6 млн хирургических масок было отправлено в Китай в течение второго месяца года", - указано в сообщении.

Также указано, что при стоимости аппаратов ИВЛ в 20 - 50 тыс. долларов, в зависимости от модели - их продали в Китай в течение января и февраля от 540 до 1360 штук.

"Государственный департамент США также подарил 17,8 тонн медицинского оборудования Китаю в феврале. Массовое пожертвование включало маски, халаты, марлю, респираторы и другие жизненно важные материалы", - говорится в сообщении.

Напомним, Дональд Трамп воспользовался оборонным законом для массового производства аппаратов ИВЛ.