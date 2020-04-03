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США продали медобладнання і десятки мільйонів масок в КНР перед початком спалаху коронавірусу - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. США впродовж січня та лютого продали до Китаю мільйони масок, а також апарати штучної вентиляції легень і костюми для протидії спалаху коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на USA Today.

"США експортували мільйони масок та вентиляторів напередодні коронавірусної кризи. Американський експорт хірургічних масок, апаратів штучної вентиляції легень та інших засобів індивідуального захисту до Китаю зріс у січні та лютому, коли коронавірус сіяв хаос у країні, де він почався", - повідомили у ЗМІ.

Повідомляється, що американські компанії продали в Китай масок на суму в 17,5 мільйонів доларів, захисних костюмів на понад 13,6 мільйонів доларів і апаратів для вентиляції легень на 27,2 мільйони доларів. Ці показники найвищі за останнє десятиліття.

Також зазначається, що сьогодні деякі медпрацівники в США змушені повторно використовувати ті самі маски або працювати без них, оскільки в країні нестача засобів захисту, а також апаратів ШВЛ.

"За роздрібною ціною приблизно в 50 центів за маску - ціна, ймовірно, вища, ніж за неї платили оптові покупці, означає, що понад 31,6 мільйонів хірургічних масок було відправлено до Китаю протягом другого місяця року", - вказано у повідомленні.

Також вказано, що при вартості апаратів ШВЛ в 20 - 50 тис. доларів, в залежності від моделі - їх продали до Китаю впродовж січня та лютого від 540 до 1360 штук.

"Державний департамент США також подарував 17,8 тонн медичного обладнання Китаю в лютому. Масова пожертва включала маски, халати, марлю, респіратори та інші життєво важливі матеріали", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Дональд Трамп скористався оборонним законом для масового виробництва апаратів ШВЛ.

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