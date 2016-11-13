США примут беженцев из Австралии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Соединенные Штаты согласились принять нелегальных беженцев, которые в настоящее время находятся в центрах, созданных Австралией на острове Манус (Папуа - Новая Гвинея) и государстве Науру, передает УНН со посиланняям на ТАСС.
Об этом сообщил премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл.
"Я могу подтвердить достижение соглашения с США", - сообщил М.Тернбулл. Он отказался раскрывать детали и сроки реализации достигнутой договоренности, но подчеркнул, что "соглашение будет выполняться поэтапно и с административной участием" управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Также он добавил, что соглашение с США "будет иметь разовый характер". Это означает, что в США смогут переселиться только те люди, которые уже находятся в центрах Манус и Науру, при этом предпочтение будет отдано "детям, женщинам и семьям".
"Соглашение не будет распространяться на тех, кто, возможно, попытается незаконно проникнуть в Австралию в будущем", - пояснил М.Тернбулл.
В настоящее время в австралийских лагерях на Манус и Науру находятся около 1800 человек, все эти люди пытались нелегально проникнуть в Австралию, но были перехвачены кораблями австралийских ВМС.