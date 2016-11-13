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США приймуть біженців з Австралії

США приймуть біженців з Австралії

Київ • УНН

 • 9760 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Сполучені Штати погодилися прийняти нелегальних біженців, які в даний час знаходяться в центрах, створених Австралією на острові Манус (Папуа — Нова Гвінея) і державі Науру, передає УНН з посиланняям на ТАСС.

Про це сповістив прем’єр-міністр Австралії Малколм Тернбулл

“Я можу підтвердити досягнення угоди з США,” — повідомив М.Тернбулл. Він відмовився розкривати деталі і терміни реалізації досягнутої домовленості, але підкреслив, що “угода буде виконуватися поетапно і з адміністративною участю” управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Також він додав, що угода з США “матиме разовий характер”. Це означає, що в США зможуть переселитися тільки ті люди, які вже знаходяться в центрах на Манусів і Науру, при цьому перевага буде віддана “дітям, жінкам і сім’ям”.

“Угода не буде поширюватися на тих, хто, можливо, спробує незаконно проникнути в Австралію в майбутньому”, — пояснив М.Тернбулл.

В даний час в австралійських таборах на Манусів і Науру знаходяться близько 1800 осіб, всі ці люди намагалися нелегально проникнути в Австралію, але були перехоплені кораблями австралійських ВМС.

 

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