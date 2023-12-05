США пригласили Зеленского выступить на закрытом брифинге для сенаторов

Власти США пригласили президента Украины Владимира Зеленского выступить перед сенаторами по видеосвязи на закрытом брифинге во вторник. Речь пойдет о выделении денег на дополнительную помощь Киеву. Об этом в понедельник заявил лидер демократического большинства в Сенате Конгресса Чак Шумер, пишет The Hill, передает УНН.

Администрация пригласила президента Зеленского выступить перед сенаторами на закрытом брифинге. Чтобы мы могли услышать непосредственно от него, что именно на кону при голосовании по этому вопросу сказал Шумер.

Шумер отметил, что рассчитывает на присутствие "всех сенаторов на этом важном брифинге". По его словам, "в ближайшее время" Сенат должен проголосовать по вопросу о выделении дополнительных средств, в том числе на помощь Киеву.

Ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США могут прекратить поставки оружия Украине. Без действий американского Конгресса, до конца года у США закончатся ресурсы, чтобы предоставлять больше оружия и оборудования Киеву.