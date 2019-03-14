США представили отчет о нарушении прав человека в оккупированном Крыму

Отчет, составленный Государственным департаментом США и обнародованный 13 марта, приводит длинный перечень сфер, где оккупационная власть нарушает права человека.

Это “исчезновение, пытки, включая карательную психиатрию, плохое обращение с задержанными в качестве наказания, или для того, чтобы получить признание; плохие условия заключения и перевода заключенных в РФ; произвольные аресты и задержания, заключения по политическим причинам; нарушение приватности, жесткие ограничения свободы волеизъявления и СМИ, включая закрытие изданий и применение насилия против журналистов; ограничения интернета, включая блокировку сайтов; масштабные подавление свободы собраний, включая запрет крымскотатарского Меджлиса; ограничение свободы передвижения и участия в политических процессах, системная коррупция и дискриминация против крымских татар и этнических украинцев”, — говорится в отчете.

12 жителей Крыма, пропавших после оккупации, были найдены мертвыми, по данным МИД Украины. Оккупационные власти не расследовали другие подозрительные смерти и исчезновения, и иногда относили их к самоубийствам, говорят авторы отчета.

“42 человека стали жертвами принудительных исчезновений с 2014 до 30 июня 2018 года. Такие данные приводятся в отчете со ссылкой на Миссию ООН по правам человека в Украине. Среди пропавших 27 этнических украинцев, девять крымских татар, четыре таджика, один человек российско-татарского происхождения и один узбек”, — указано в сообщении “Голоса Америки”.

При оккупационном режиме РФ “судейство” не было ни независимым ни беспристрастным. Судьи, прокуроры и адвокаты действовали в рамках политических директив оккупационных властей и результаты судебных разбирательств, как казалось, были определены заранее через правительственное вмешательство.

Напоминаем, Палата представителей США одобрила законопроект о непризнании суверенитета РФ над Крымом.