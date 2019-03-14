США представили звіт про порушення прав людини в окупованому Криму

КИЇВ. 14 березня. УНН. Встановлена Росією влада практично не розслідує злочини, і не переслідує посадовців та осіб, які вчиняли порушення прав людини, створюючи атмосферу безкарності та безправ’я, йдеться в окремому підрозділі звіту США з дотримання прав людини у світі в 2018 році, присвяченому Криму, повідомляє УНН з посиланням на “Голос Америки” та прес-службу Держдепартаменту США.