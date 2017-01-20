США сообщили об уничтожении одного из главарей "Аль-Каиды" в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В Пентагоне заявили, что в ходе авиаударов сил ВВС в Сирии был уничтожен один из главарей террористической организации "Аль-Каида". Об этом сообщается на сайте ведомства, передает УНН.
Утверждается, что боевик Мохаммад Хабиб Буссадун ат-Тунисе был ликвидирован в сирийской провинции Идлиб 17 января.
"Он участвовал в оказании помощи экстремистам и в проведении внешних операций, а также был связан с террористическими заговорами с целью атаковать страны Запада", - говорится в сообщении.
"Буссадун прибыл в Сирию в 2014 году, до этого проведя несколько лет в странах Европы и Ближнего Востока, где он поддерживал связи с несколькими экстремистами", - отметили в ведомстве.
Как сообщал УНН, в Ливии сообщили о уничтожение лидера "Аль-Каиды".