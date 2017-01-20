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США повідомили про знищення одного з ватажків "Аль-Каїди" в Сирії

США повідомили про знищення одного з ватажків "Аль-Каїди" в Сирії

Київ • УНН

 • 7841 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. У Пентагоні заявили, що в ході авіаударів сил американських ВПС в Сирії був знищений один з ватажків терористичної організації “Аль-Каїда”. Про це повідомляється на сайті відомства, передає УНН.

Стверджується, що бойовик Мохаммад Хабіб Буссадун ат-Тунісі був ліквідований в сирійській провінції Ідліб 17 січня.

“Він брав участь в наданні допомоги екстремістам і в проведенні зовнішніх операцій, а також був пов’язаний з терористичними змовами з метою атакувати країни Заходу,” — йдеться в повідомленні.

“Буссадун прибув до Сирії в 2014 році, до цього провівши кілька років в країнах Європи і Близького Сходу, де він підтримував зв’язки з кількома екстремістами,” — зазначили у відомстві.

Як повідомляв УНН, у Лівії повідомили про знищення лідера “Аль-Каїди”.

 

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