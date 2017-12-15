США планируют создать международную коалицию против Ирана
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Соединенные Штаты Америки намерены создать международную коалицию для “противостояния” Ирану. Об этом в среду заявила постпред США в ООН Никки Хейли, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“Вы увидите, как мы создадим коалицию, чтобы действительно противостоять Ирану и тому, что они (иранцы — ред.) делают”, — сказала Н.Хейли.
Отмечено, что при этом она продемонстрировала предмет, который, по словам представительницы США в ООН, является остатками иранской баллистической ракеты, выпущенной повстанцами-хуситами из Йемена по Саудовской Аравии ранее в этом году.
Кроме того, она отметила, что таким образом иранские власти нарушили резолюции Совета Безопасности ООН по распространению оружия.
В свою очередь, Иран уже отреагировал на заявление представительницы США в ООН. Представитель миссии Ирана в ООН назвала представленные доказательства “сфабрикованными”, а обвинения — безосновательными.
Как сообщал УНН, США представят новую стратегию нацбезопасности.