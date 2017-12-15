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США планують створити міжнародну коаліцію проти Ірану

США планують створити міжнародну коаліцію проти Ірану

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Сполучені Штати Америки мають намір створити міжнародну коаліцію для “протистояння” Ірану. Про це в середу заявила постпред США в ООН Ніккі Хейлі, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

“Ви побачите, як ми створимо коаліцію, щоб дійсно протистояти Ірану і тому, що вони (іранці — ред.) роблять”, — сказала Н.Хейлі.

Зазначено, що при цьому вона продемонструвала предмет, який, за словами представниці США в ООН, є залишками іранської балістичної ракети, випущеної повстанцями-хуситами з Ємену по Саудівській Аравії раніше цього року.

Окрім того, вона наголосила, що таким чином іранська влада порушила резолюції Ради Безпеки ООН щодо розповсюдження зброї.

У свою чергу, Іран уже відреагував на заяву представниці США в ООН. Речниця місії Ірану в ООН назвала представлені докази “сфабрикованими”, а звинувачення — безпідставними.

Як повідомляв УНН, США представлять нову стратегію нацбезпеки.

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