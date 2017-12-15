США планують створити міжнародну коаліцію проти Ірану
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Сполучені Штати Америки мають намір створити міжнародну коаліцію для “протистояння” Ірану. Про це в середу заявила постпред США в ООН Ніккі Хейлі, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Ви побачите, як ми створимо коаліцію, щоб дійсно протистояти Ірану і тому, що вони (іранці — ред.) роблять”, — сказала Н.Хейлі.
Зазначено, що при цьому вона продемонструвала предмет, який, за словами представниці США в ООН, є залишками іранської балістичної ракети, випущеної повстанцями-хуситами з Ємену по Саудівській Аравії раніше цього року.
Окрім того, вона наголосила, що таким чином іранська влада порушила резолюції Ради Безпеки ООН щодо розповсюдження зброї.
У свою чергу, Іран уже відреагував на заяву представниці США в ООН. Речниця місії Ірану в ООН назвала представлені докази “сфабрикованими”, а звинувачення — безпідставними.
Як повідомляв УНН, США представлять нову стратегію нацбезпеки.