США подготовили законопроект о помощи Украине в сфере кибербезопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Комитет по иностранным делам Палаты представителей США рассмотрел и рекомендовал к одобрению проект “Закона 2017 о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности”, передает УНН со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.
“Комитет по иностранным делам Палаты представителей рассмотрел и рекомендовал к одобрению проект „Закона 2017 года о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибер-безопасности“”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что законопроект определяет, что политикой США является предоставление помощи Правительству Украины в совершенствовании собственной стратегии кибербезопасности.
В частности он будет действовать в таких направлениях, как:
— установление наиболее современных обновлений безопасности на компьютерах органов государственной власти;
— уменьшение зависимости Украины от российских технологий;
— содействие расширению участия Украины в программах обмена информацией, связанной с проблематикой кибербезопасности.
В посольстве отметили, что реализация данной законодательной инициативы станет важным вложением в борьбу Украины с гибридной войной РФ.
Как сообщал УНН, Пентагон выделил 10,4 млн долларов на поддержку ИТ-безопасности в Украине.