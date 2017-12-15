США підготували законопроект про допомогу Україні в сфері кібербезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Комітет у закордонних справах Палати представників США розглянув і рекомендував до схвалення проект “Закону 2017 про співпрацю з Україною з питань кібербезпеки”, передає УНН з посиланням на прес-службу посольства США в Україні.
“Комітет у закордонних справах Палати представників розглянув та рекомендував до схвалення проект „Закону 2017 року про співпрацю з Україною з питань кібер-безпеки“”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що законопроект визначає, що політикою США є надання допомоги Урядові України в удосконаленні власної стратегії кібер-безпеки.
Зокрема він діятиме в таких напрямах, як:
— встановлення найбільш сучасних безпекових оновлень на комп’ютерах органів державної влади;
— зменшення залежності України від російських технологій;
— сприяння розширенню участі України у програмах обміну інформацією, що пов’язана з проблематикою кібер-безпеки.
У посольстві зазначили, що реалізація даної законодавчої ініціативи стане важливим внеском у боротьбу України з гібридною війною РФ.
Як повідомляв УНН, Пентагон виділив 10,4 млн доларів на підтримку ІТ-безпеки в Україні.