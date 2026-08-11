США пережили самый жаркий июль за 132 года наблюдений
Киев • УНН
В июле средняя температура в США составила 24,9 °C, что на 1,7 °C выше среднего показателя XX века. Это превысило предыдущий рекорд 1936 года.
Средняя температура на материковой части США в июле составила 24,9°C, что стало самым высоким показателем за всю 132-летнюю историю наблюдений. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований США, пишет УНН.
Детали
Июльский показатель примерно на 1,7°C превысил среднее значение XX века и на 0,06°C — предыдущий рекорд, установленный в июле 1936 года во время периода, известного как Пыльный котёл.
Именно этого мы ожидаем на нагревающейся планете. Через несколько лет этот июль будет казаться прохладным
В течение июля США пережили несколько периодов экстремальной жары, в частности тепловой купол в начале месяца и масштабные предупреждения об опасных температурах в конце июля.
Температурные рекорды и прогноз
Средняя дневная температура в США в июле достигла 31,9°C, а средняя ночная температура стала самой высокой за всю историю наблюдений — 16,8°C.
Учёные отмечают, что рекорд 1936 года имел иное происхождение. Тогда усилению жары и засухи способствовали нерациональные методы сельского хозяйства, из-за которых значительные площади земель утратили растительный покров.
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В то же время современные волны жары связывают с долгосрочным глобальным потеплением. Исследование Climate Central показало, что в 43 городах США изменение климата как минимум вдвое повысило вероятность экстремальных температур в течение недели или дольше.
NOAA прогнозирует, что в центральных и южных регионах США в августе температура, вероятно, будет выше средней. Эксперты также предупреждают, что сочетание тепловых куполов, явления Эль-Ниньо и изменения климата может способствовать установлению новых температурных рекордов.
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