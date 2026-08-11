США пережили самый жаркий июль за 132 года наблюдений

Средняя температура на материковой части США в июле составила 24,9°C, что стало самым высоким показателем за всю 132-летнюю историю наблюдений. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований США, пишет УНН.

Детали

Июльский показатель примерно на 1,7°C превысил среднее значение XX века и на 0,06°C — предыдущий рекорд, установленный в июле 1936 года во время периода, известного как Пыльный котёл.

Именно этого мы ожидаем на нагревающейся планете. Через несколько лет этот июль будет казаться прохладным — заявил климатолог Climate Central Эндрю Пёршинг.

В течение июля США пережили несколько периодов экстремальной жары, в частности тепловой купол в начале месяца и масштабные предупреждения об опасных температурах в конце июля.

Температурные рекорды и прогноз

Средняя дневная температура в США в июле достигла 31,9°C, а средняя ночная температура стала самой высокой за всю историю наблюдений — 16,8°C.

Учёные отмечают, что рекорд 1936 года имел иное происхождение. Тогда усилению жары и засухи способствовали нерациональные методы сельского хозяйства, из-за которых значительные площади земель утратили растительный покров.

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В то же время современные волны жары связывают с долгосрочным глобальным потеплением. Исследование Climate Central показало, что в 43 городах США изменение климата как минимум вдвое повысило вероятность экстремальных температур в течение недели или дольше.

NOAA прогнозирует, что в центральных и южных регионах США в августе температура, вероятно, будет выше средней. Эксперты также предупреждают, что сочетание тепловых куполов, явления Эль-Ниньо и изменения климата может способствовать установлению новых температурных рекордов.

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