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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США не собираются отвечать на заявления Хаменеи

Киев • УНН

 • 7755 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Власти США не намерены отвечать на заявления руководителя и духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, фактически исключившего возможность ведения переговоров с Вашингтоном. Об этом сообщила во вторник на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, информирует УНН.

США не собираются отвечать на заявления Хаменеи

“Мы видели эти высказывания. И мы не будем отвечать на все, что представители государств говорят (в адрес США) по всему миру. Мы ясно обозначили свою политику в отношении Ирана и обеспокоенность из-за плохого поведения Ирана по всему миру”, — заявила она.

В понедельник представитель Госдепартамента заявила СМИ, что американская администрация сохраняет готовность к диалогу с правительством в Тегеране, невзирая на заявления Хаменеи. В Белом доме давать оценки этим заявлениям отказались, переадресовав этот вопрос в Госдепартамент.

Как сообщал УНН, верховный лидер Ирана отказался встретиться с Трампом.

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