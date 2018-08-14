США не собираются отвечать на заявления Хаменеи

“Мы видели эти высказывания. И мы не будем отвечать на все, что представители государств говорят (в адрес США) по всему миру. Мы ясно обозначили свою политику в отношении Ирана и обеспокоенность из-за плохого поведения Ирана по всему миру”, — заявила она.

В понедельник представитель Госдепартамента заявила СМИ, что американская администрация сохраняет готовность к диалогу с правительством в Тегеране, невзирая на заявления Хаменеи. В Белом доме давать оценки этим заявлениям отказались, переадресовав этот вопрос в Госдепартамент.

Как сообщал УНН, верховный лидер Ирана отказался встретиться с Трампом.