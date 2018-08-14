США не збираються відповідати на заяви Хаменеї
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Влада США не має наміру відповідати на заяви керівника і духовного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, який фактично виключив можливість ведення переговорів з Вашингтоном. Про це повідомила у вівторок на регулярному брифінгу для журналістів начальник прес-служби Держдепартаменту Хезер Науерт, інформує УНН.
“Ми бачили ці висловлювання. І ми не будемо відповідати на все, що представники держав говорять (на адресу США) по всьому світу. Ми чітко визначили свою політику щодо Ірану і стурбованість через погану поведінку Ірану по всьому світу”, — заявила вона.
У понеділок представник Держдепартаменту заявила ЗМІ, що американська адміністрація зберігає готовність до діалогу з урядом в Тегерані, незважаючи на заяви Хаменеї. У Білому домі давати оцінки цим заявам відмовилися, переадресувавши це питання до Держдепартаменту.
Як повідомляв УНН, верховний лідер Ірану відмовився зустрітись з Трампом.